Соусы, запчасти и искусственный интеллект: о чем договорились Москва и Бангкок на деловом форуме

Таиланд заинтересован в наращивании поставок продуктов питания и автокомпонентов в Москву, а российская столица, в свою очередь, рассчитывает на совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и обмен городскими практиками. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказал заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Вячеслав Мануйлов по итогам форума «Бизнес-диалог. Москва — Бангкок. Вектор делового сотрудничества».

По его словам, ключевыми направлениями интереса таиландской стороны являются привлечение российских туристов, экспорт товаров народного потребления и продуктов питания — особенно соусов, а также поставки запчастей и автокомпонентов, производством которых Таиланд активно занимается благодаря развитой сборочной индустрии. Москва же видит перспективы в обмене лучшими городскими практиками и реализации совместных проектов. Одним из самых актуальных направлений межгородского взаимодействия Мануйлов назвал использование искусственного интеллекта в управлении городом. По его мнению, значительного и долгосрочного опыта в этой сфере пока нет ни у одного мегаполиса, поэтому обеим сторонам было бы важно сотрудничать в вопросах безопасности и определения рамок применения ИИ.

Замглавы департамента также напомнил, что до конца 2026 года в Таиланде пройдут Дни Москвы. Их планируют встроить в программу большого Российско-таиландского инвестиционного форума, организуемого деловым советом двух стран. Сейчас идет подбор московских организаций для участия. Кроме того, в ходе Дней Москвы планируется подписать новую программу сотрудничества между столицами на 2026–2028 годы.