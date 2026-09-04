Российский аукционный дом продал производственно-складской комплекс на Партизанской улице, 10, рядом с Большеохтинским кладбищем. Стоимость сделки составила ₽150 млн. Победителем торгов стала Елена Авсюкова, совладелица похоронных компаний «Р.И.П.» и «СИЭМ». Об этом сообщает « ДП ».

Здание площадью около 1,5 тыс. м² и земельный участок 1,1 га реализовали по поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Елена Авсюкова ранее была учредителем ООО «Центр ритуальных услуг», которое организует похороны в похоронном доме, построенном на Партизанской улице возле Большеохтинского кладбища. К строительству этого объекта имел отношение президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона Валерий Ларькин.

В 2022 году Авсюкова продала «Центр ритуальных услуг» Любови Мишкорудной. В мае 2026 года Мишкорудная уступила 80% долей Елене Степенковой, бизнес-партнеру Валерия Ларькина. Проданный участок расположен рядом с ритуальным комплексом и, как полагают в издании, может быть использован для его расширения. «ДП» направил запрос в компании «СИЭМ» и «Центр ритуальных услуг». Ответов пока не поступало.