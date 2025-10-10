«Сожгли пять машин за день»: российский боец рассказал о том, как ВСУ кошмарят фермеров
ВСУ целенаправленно атакуют сельхозтехнику в прифронтовых районах
По словам бойца российской группировки «Запад» с позывным «Спартак», переданной РИА Новости, украинские силы наносят удары по сельскохозяйственной технике, работающей на полях в прифронтовой зоне ЛНР и Харьковской области.
«Люди просто в поле работали, а (ВСУ – ред.) их начали FPV кошмарить. В общем, за день пять машин. Сожгли два МAN грузовых, ну не знаю, зерно или что там они собирали. То, что по гражданским так начали работать – это для меня нонсенс, конечно», — поделился очевидец.
Как уточнил военный, подобные инциденты носят системный характер. В одном из случаев FPV-дрон атаковал машину фермера, который возвращался с полей.
«Машина загорелась, ему ногу оторвало. Перевязали, отвезли в госпиталь, но позже выяснилось, что он все равно умер, но не от потери крови. Я не знаю, по-моему, от сердца, может не выдержало», — пояснил боец.
Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли более 2,5 тыс. человек за сутки боев за Купянск.