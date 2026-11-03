«Спасать его никто не будет»: психолог объяснила, как говорить с мужем-игроманом о расставании

По ее словам, в редких промежутках между виртуальными баталиями мужчину нужно методично ставить перед фактом: следующий этап таких отношений — неминуемое расставание, и спасать его никто не будет, поскольку он не думает о партнере. Семейные скандалы здесь не помогут: они лишь усилят созависимость в паре, перенаправят ответственность с игромана на супругу и приведут к тому, что он будет играть больше.

Психолог подчеркнула, что подобный разговор необходим, если мужчина практически перестал уделять внимание семье и повседневным обязанностям. При этом постоянное пребывание в виртуальном мире, нарушение режима дня, пренебрежение гигиеной и потеря интереса к работе могут свидетельствовать о серьезной зависимости, которая требует профессиональной помощи. Если партнер настолько ушел в виртуальный мир, что забывает об элементарной гигиене, всюду ходит с гаджетом, живет игрой, существует вне нормального режима и равнодушен к работе и особенно к семье, нужен специалист: с игроманией без него справиться сложно, заключила Перелыгина.