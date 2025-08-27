Спасатели вызволили группу туристов с детьми, отрезанную разливом реки

В Приморском крае спасатели нашли пропавшую группу туристов с двумя детьми, которые оказались отрезанными из-за разлива реки Кривая в Лазовском округе. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на региональное министерство ГО и ЧС.

По данным источника, утром во вторник, 26 августа, сигнал о помощи поступил от четверых туристов, с ними были двое детей. На место сразу же направили команду спасателей. К вечеру связаться с туристами удалось, однако добраться до них было невозможно из-за размытых дождем дорог и поднявшегося уровня воды в реке.

Спасатель Андрей Михайлин, знакомый с местностью, вместе с командой отправился к группе на специализированном автомобиле. Туристов благополучно вернули домой в среду, 27 августа. Их состояние оценивается как удовлетворительное, медпомощь не понадобилась.

В Приморье в конце августа попала под влияние циклона, из-за чего в некоторых районах выпало почти месячное количество осадков. Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях в ближайшие дни.

