Спать днем, чтобы лучше соображать: научный подход к отдыху для тех, кто много думает

Врач Екатерина Дубровина рассказала, как короткий дневной сон помогает организму перезагрузиться. По ее словам, отдых продолжительностью от 15 до 30 минут — отличный способ восстановиться, не нарушая ночной режим, передает RuNews24.ru .

Особенно эффективен такой сон в промежутке с 12:00 до 15:00: он заметно повышает когнитивные способности, улучшает память, ускоряет обработку данных и помогает концентрироваться.

Специалист отметила, что методика особенно актуальна для тех, чья деятельность связана с высокими интеллектуальными нагрузками.