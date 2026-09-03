Ученые Пенсильванского университета совместно с коллегами из Европы и Канады пришли к выводу, что розовый шум, который часто используют для засыпания, может ухудшать качество сна. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Sleep.

В исследовании участвовали 25 взрослых добровольцев от 21 года до 41 года без нарушений сна. В течение семи ночей они спали по восемь часов в лаборатории при разных звуковых условиях: в тишине, под звуки окружающей среды, под розовый шум и при их сочетании. В качестве раздражителей использовали шум машин, самолетов и детский плач.

Выяснилось, что звуки окружающей среды сокращают глубокую фазу сна в среднем на 23 минуты. Розовый шум громкостью 50 децибел уменьшал фазу быстрого сна почти на 19 минут. При комбинации шумов сокращались обе фазы, а время бодрствования увеличивалось. Участники, которые спали в берушах, подобных изменений не заметили.

Эксперт по сну Матиас Баснер подчеркнул, что фаза быстрого сна крайне важна для регуляции эмоций, памяти и развития мозга. Авторы рекомендовали с осторожностью применять широкополосный шум, особенно у детей, и указали на необходимость дальнейших исследований.