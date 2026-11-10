Спекулянтам вход воспрещен: за перепродажу билетов на «Щелкунчика» грозят штрафы до пятикратной цены

Юрист Кузьмин: за перепродажу билетов на «Щелкунчика» с наценкой грозят штрафы

Общество

Перепродажа театральных билетов с наценкой может обернуться для граждан крупными штрафами. Об этом «Абзацу» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин. По его словам, закон четко разграничивает спекуляцию и возврат собственных денег.

Для привлечения к ответственности нужно совпадение трех условий: у продавца нет официального разрешения от организаторов, билет продается дороже изначальной цены, а покупателю навязывают сопутствующие платные услуги.

Кузьмин пояснил, что наказание регламентирует статья 14.4.3 КоАП РФ: для физических лиц предусмотрен штраф от полуторной до двукратной стоимости билета, для должностных лиц — от двух- до трехкратной цены, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от трех- до пятикратной. Накануне РИА «Новости» сообщало, что в Мариинском театре в Санкт-Петербурге самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» обойдется в ₽35 тысяч — спектакль пройдет вечером 31 декабря.

Читайте также

Сначала шпаклевка, потом молитва: когда и как правильно освящать жилье

Сначала шпаклевка, потом молитва: когда и как правильно освящать жилье

«Кажется, слетал в Египет»: стало известно о состоянии кота, исчезнувшего в аэропорту Краснодара

«Кажется, слетал в Египет»: стало известно о состоянии кота, исчезнувшего в аэропорту Краснодара

«Невозвратные билеты — главная ловушка новогоднего отдыха». Что советует турэксперт Кодякова?

«Невозвратные билеты — главная ловушка новогоднего отдыха». Что советует турэксперт Кодякова?

«Страшнее холеры»: в Астрахани уличная торговля сладостями разносила смертельную болезнь

«Страшнее холеры»: в Астрахани уличная торговля сладостями разносила смертельную болезнь

Россиянам рассказали, где в Таиланде и на Бали искать небанальные впечатления

Россиянам рассказали, где в Таиланде и на Бали искать небанальные впечатления

Мостовой кризис: Пробки в Киеве выросли из-за повреждения Северного моста

Ценник шестиместника: 3-рядный вариант Deepal S09 обойдется в ₽6,74 млн

Новое постановление: вывоз дизеля и газойлей ограничен до 31 января 2027 года

Лидеры спроса: во главе рейтинга подмосковных водителей встал BMW X5

Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО

Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО

Санкции Минтранса: омского перевозчика Макаренко отстранили от торгов на год

Льготный автокредит: Названы категории граждан с правом на скидки до 40%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное