Спекулянтам вход воспрещен: за перепродажу билетов на «Щелкунчика» грозят штрафы до пятикратной цены

Перепродажа театральных билетов с наценкой может обернуться для граждан крупными штрафами. Об этом « Абзацу » рассказал управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин. По его словам, закон четко разграничивает спекуляцию и возврат собственных денег.

Для привлечения к ответственности нужно совпадение трех условий: у продавца нет официального разрешения от организаторов, билет продается дороже изначальной цены, а покупателю навязывают сопутствующие платные услуги.

Кузьмин пояснил, что наказание регламентирует статья 14.4.3 КоАП РФ: для физических лиц предусмотрен штраф от полуторной до двукратной стоимости билета, для должностных лиц — от двух- до трехкратной цены, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от трех- до пятикратной. Накануне РИА «Новости» сообщало, что в Мариинском театре в Санкт-Петербурге самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» обойдется в ₽35 тысяч — спектакль пройдет вечером 31 декабря.