Спешит на пилатес, в руке бамбл, в голове сторис: какой портрет москвички предложили дизайнеры ВШЭ

Эмодзи-москвичи пока не появляются в смартфонах из-за отсутствия универсальных визуальных признаков, которые позволили бы отличить жителя столицы от горожанина из любой другой точки мира. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказал преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, медиахудожник и иллюстратор Олег Пащенко.

По его словам, предложить новый эмодзи может кто угодно — от частного лица до государственной структуры, — однако идея проходит жесткий отбор консорциума Unicode. Оцениваются вероятность массового использования, визуальная различимость в маленьком размере, выразительная новизна и полисемия, то есть способность применяться в разных смыслах и контекстах. Заявку ослабляют чрезмерная конкретность, недолговечность образа и риск появления бесконечной череды аналогичных символов. Петиции, общественные кампании и поддержка чиновников доказательствами востребованности не считаются. Локальное культурное происхождение формально не мешает отбору, если образ широко понятен, но «жительница конкретного города» выглядит слишком узким и визуально неопределенным кандидатом.

Ранее руководитель онлайн-кампуса и профиля «Коммуникационный дизайн. Онлайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Ярослав Субботин описал, как могла бы выглядеть женская версия эмодзи-москвича. По его мнению, москвичку можно изобразить вечно спешащей инфлюенсеркой — с телефоном в одной руке и эспрессо-тоником или гранатовым бамблом в другой, одетой во вьетнамки, кружевную повязку на поясе и что-нибудь в принте полька-дот, с непременным цветом Тиффани и небрежно убранными в крабик волосами. Она либо опаздывает на пилатес, либо спешит на духовную практику, а в голове у нее уже смонтированы три сторис.

Консорциум Unicode 31 июля завершил очередной прием предложений по новым эмодзи. Эти заявки относятся к будущим циклам обновления стандарта и не входят в набор символов для Unicode 18.0. Одобренные варианты включаются в новую версию стандарта, после чего производители операционных систем и цифровых платформ самостоятельно решают, когда и как добавлять их на устройства.