Спросите, почему ушел предыдущий сотрудник: три вопроса на собеседовании, которые раскроют правду о компании

Карьерный консультант Илья Варакин в беседе с « Абзацем » рассказал, какие вопросы на собеседовании повышают шансы кандидата на успех. По его словам, главная задача соискателя — за время короткой беседы понять, куда и на каких условиях он попадает, а также что будет ждать его через год работы.

Эксперт советует внимательно слушать, как рекрутер описывает компанию: набор эпитетов может многое рассказать о корпоративной культуре — является ли она сердечно-доверительной, показательно-глянцевой или командно-административной. Кроме того, важно выяснить, как образовалась вакансия: новая ли она, по какой причине ушел или был уволен предыдущий сотрудник, как давно идет поиск. Эти детали помогают понять, стоит ли вообще связываться с этим вариантом.

Также, по мнению Варакина, не стоит пренебрегать вопросами о том, в каком формате работодатель видит сотрудничество через год. Ответы позволят оценить, насколько команда заинтересована в кандидате как в профессионале и готова ли отмечать его карьерные достижения. Важно уточнять, ищут ли одного человека или возможен наем второго, планируется ли расширение отдела и насколько большим будет объем задач. Это даст понимание, будет ли нагрузка равномерной, появится ли возможность сдвигать сроки и насколько интенсивной окажется работа. Консультант также рекомендует не стесняться спрашивать обо всем, что беспокоило, заинтересовало или осталось непонятным в ходе разговора.