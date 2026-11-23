В Туле в храм Покрова Пресвятой Богородицы вернулись две старинные иконы, находившиеся в частном владении одной семьи более 105 лет. Речь идет об образе святителя Николая Чудотворца и Деисусном чине, передает ГТРК Тула ⁠.

Согласно историческим данным, в 1921 году эти святыни были взяты на временное хранение из храма Ольгой Ивановной Фоминой. Спустя столетие потомки семьи — Игорь и Ольга Ляльковы вместе с дочерью Ангелиной — приняли решение вернуть реликвии церкви. Церемония передачи состоялась в присутствии духовенства: иконы были вручены протоиерею Льву Махно, который, в свою очередь, передал их настоятелю прихода протоиерею Михаилу Ключареву.

В настоящее время возвращенные святыни направлены на профессиональную реставрацию для восстановления их первоначального вида и дальнейшего размещения в храме.