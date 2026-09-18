Сравниваете нового партнера с бывшим? Психолог объяснил, что это значит на самом деле

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с « Абзацем » объяснил, что тяга постоянно сравнивать нынешнего партнера с бывшим может говорить о собственной неуверенности. По его словам, в некоторых случаях так проявляется признак «залипания», когда человек не может переключиться со старых отношений на новые.

Психолог отметил, что сравнения чаще связаны с неуверенностью в себе и партнере, незавершенными прошлыми отношениями или привычкой оценивать все по принципу «раньше было лучше». Новый партнер еще не стал своим, а бывший уже хорошо изучен. Иногда это способ уколоть, а порой — признак «залипания» на предыдущем партнере: человек уже в новых отношениях, но эмоционально живет в старых. Это может быть и любовная зависимость, и незавершенная привязанность, но смысл один — человек не до конца вышел из прошлого и не может нормально войти в настоящее.

Самым действенным способом победить эту привычку Денисов-Мельников назвал самоцензуру. Сравнивающему следует ответить на вопросы, что лежит в основе таких параллелей, научиться их отслеживать, а также формулировать мысли в разрезе собственных желаний.