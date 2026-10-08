США неожиданно переписали статистику по чуме на фоне новостей из Сибири

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновил статистику по чуме: если буквально вчера на сайте ведомства фигурировали семь случаев в среднем за год, то сегодня цифра сократилась до пяти. При этом в отдельные годы в стране фиксируют до 17 случаев. Тема опасных инфекций вновь стала резонансной после новостей о якобы выявленной легочной чуме у сотрудницы сибирского противочумного института.

Роспотребнадзор быстро опроверг слухи, уточнив: у пациентки диагностировали пневмонию неустановленной природы. Однако сам возбудитель чумы из экосистемы никуда не исчез. Насколько реальна угроза для обычного человека, объяснила врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Наталья Турская.

По ее словам, воспринимать чуму как древнюю мор из исторических хроник — опасное заблуждение. Это классическая природно-очаговая инфекция, которая постоянно циркулирует среди диких животных. В России такие зоны до сих пор под контролем эпидемиологов — например, на Алтае, где ситуацию мониторят постоянно.