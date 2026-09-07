США разгромили Китай, но все говорят только о Чжан: что сделала 223-сантиметровая центровая за 18 минут

Сборная США разгромила Китай со счетом 94:61 в стартовом матче чемпионата мира 2026 года, однако главной темой обсуждения стала 19-летняя китайская центровая Чжан Цзыюй ростом 223 см. Она всего на сантиметр ниже Виктора Вембаньямы, передает « Чемпионат ».

Чжан провела на площадке 18 минут, набрала 13 очков, сделала шесть подборов и два блок-шота. При этом 11 из 13 очков она заработала не с игры: девять — с линии штрафных, реализовав 9 из 10 попыток. Американки сознательно не стали выстраивать всю защиту вокруг прямого противостояния с гигантской центровой. Вместо этого они ускоряли движение мяча и растягивали китайскую оборону, а при смещениях соперниц к трехсекундной зоне открывали свободные коридоры.

Особенно результативно сыграла Кейтлин Кларк: 11 передач без потерь. За последние 28 лет на женских мировых первенствах больше ассистов за игру среди американок было только у Дон Стейли — 12 в 1998 году. Пейдж Бекерс набрала 14 очков, а ее реакция на разницу в росте с Чжан разошлась по соцсетям. Энджел Риз, чей рост 190 см, несколько владений подряд защищалась против китаянки, уступая ей 33 сантиметра.

Таким образом, несмотря на внушительные габариты Чжан, США нашли способ нейтрализовать ее влияние и уверенно начали турнир.