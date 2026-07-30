Ссылка отменяется: как митрополит Иларион избежал Бразилии и остался ухаживать за матерью

Митрополит Иларион (Алфеев) будет служить в Крестовоздвиженском Иерусалимском женском монастыре в Подмосковье. Патриарх Кирилл временно приостановил указ о его направлении в Бразилию и назначил священнослужителя в российскую обитель. Об этом митрополит сообщил в своем Telegram-канале.

По данным Московской патриархии, иерарх, пребывающий на покое, обратился к патриарху с просьбой разрешить ему остаться в России для заботы о престарелой матери. В ответ предстоятель приостановил действие указа от 3 июня, которым митрополит направлялся в Аргентинско-Южноамериканскую епархию. Ранее дальнейшее служение в храме апостолов Петра и Павла в Карловых Варах было признано невозможным по объективным обстоятельствам.

В конце мая митрополит Иларион вернулся из Чехии, где 24 мая его задержали после обнаружения в автомобиле вещества белого цвета. Через два дня, 26 мая, его отпустили, не предъявив обвинений.

«Само предположение о подобном является безусловно ложным», — заявил тогда митрополит.

Защита настаивала на нарушениях при досмотре, а Министерство иностранных дел России назвало случившееся спланированной провокацией. Теперь митрополит Иларион продолжит служение в Подмосковье.