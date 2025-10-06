Стала известна судьба «мобилизованного» кота Мурчика

В Киевской области кот по кличке Мурчик, которого ранее увезли неизвестные, воссоединился со своими владельцами. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал издания «Страна.ua».

Известие о благополучном возвращении кота появилось в приватном чате жителей села, где произошел данный случай.

Об исчезновении Мурчика стало известно 5 октября. В интернете была распространена видеозапись, на которой видно, как двое мужчин увозят кота на автомобиле. Предполагалось, что кот был неправомерно «мобилизован» сотрудниками военкомата.

Однако в киевском областном ТЦК (территориальном центре комплектования, украинском аналоге военкомата) опровергли свою причастность к произошедшему.