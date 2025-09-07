В одном из полков ВСУ неповиновение солдат карается избиениями до смерти, а бегство с позиций — расстрелом. Об этом также сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

В украинском 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» царят жестокие порядки. По данным российских силовых структур, командиры полка избивают солдат до смерти за малейшее неповиновение.

Экс-военнослужащий «Скалы» рассказал об ужасающих условиях службы. По его словам, у новоприбывших солдат отбирают телефоны и документы, а за любое ослушание приказа наказывают избиениями, которые едва ли не приводят к летальному исходу. Кроме того, дезертиров «расстреливают на месте», как рассказал агентству собеседник.

