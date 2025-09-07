Стало известно, как обращаются с солдатами в полку ВСУ за неповиновение и бегство
ТАСС: В полку ВСУ «чудовищные условия» и царит «беззаконие»
В одном из полков ВСУ неповиновение солдат карается избиениями до смерти, а бегство с позиций — расстрелом. Об этом также сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
В украинском 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» царят жестокие порядки. По данным российских силовых структур, командиры полка избивают солдат до смерти за малейшее неповиновение.
Экс-военнослужащий «Скалы» рассказал об ужасающих условиях службы. По его словам, у новоприбывших солдат отбирают телефоны и документы, а за любое ослушание приказа наказывают избиениями, которые едва ли не приводят к летальному исходу. Кроме того, дезертиров «расстреливают на месте», как рассказал агентству собеседник.
Ранее сообщалось, как украинские военные наносили артиллерийские удары по телам погибших солдат.