Стало известно, какой сон значительно повышает риск ранней смерти

Долгий, частый или нестабильный дневной сон может значительно повысить риск ранней смерти, предупреждают ученые Гарвардской медицинской школы. Об этом написал журнал SLEEP, ссылаясь на исследование специалистов.

Ученые изучили данные почти 90 000 добровольцев, которые в течение недели носили браслеты для отслеживания движений и моделей сна. Средняя продолжительность дневного отдыха составила около 24 минут, но именно отклонения от этой нормы оказались тревожным сигналом.

Наблюдение за участниками велось на протяжении 11 лет, и результаты показали неутешительные выводы: у тех, кто регулярно спал днем дольше получаса и беспокойнее, риск смерти был заметно выше.

Ученые подчеркивают, что сильная сонливость или постоянная усталость в дневное время могут быть симптомами серьезных нарушений здоровья, поэтому при их возникновении стоит немедленно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что врач-реабилитолог поделился секретами хорошего сна.