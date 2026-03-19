Стартовал первый этап «Диктанта здоровья», посвященного теме гигиены полости рта

Роспотребнадзор запустил первый тематический трек Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» — «Здоровая улыбка и чистые руки». Модератором проекта выступает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

Цель акции — сделать научно-обоснованные знания о здоровье доступными и полезными для каждого жителя страны, от школьников до людей старшего поколения.

«Диктант здоровья» пройдет в онлайн-формате на официальном портале акции. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов, а также получить электронный сертификат участника.

Также доступен очный формат проведения акции в коллективах. Необходимые материалы для очных стартов размещены на сайте проекта.

Акция поддержана проектом «Сибирская школа – территория здоровья» межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» при участии Национального союза «Здоровье наших детей».