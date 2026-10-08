Стереотипы рухнули: туристка из США сравнила ЖКХ в Техасе и России

Американская туристка из Техаса по имени Сара была шокирована суммами в российских квитанциях ЖКУ. После Москвы она отправилась в Нижний Новгород и остановилась в типовой двухкомнатной квартире в пятиэтажке. Район и жилье особого впечатления на нее не произвели, пока ей не показали платежку на ₽4032.

Сначала Сара решила, что это только за электричество, но выяснилось: в сумму входят вода, водоотведение, вывоз мусора, содержание дома и другие услуги, а свет оплачивается отдельно — примерно ₽870. Пересчитав цифры в доллары, она несколько раз перепроверила расчеты, не веря увиденному, рассказывает дзен-канал «Говорим об образовании».

Разговор зашел о ее расходах в Техасе. По словам туристки, летом только электричество в ее квартире стоило от $280 до $320 в месяц, а сверху приходилось платить за воду, канализацию и вывоз мусора. Сару особенно удивило, что российская квитанция за весь комплекс услуг оказалась сопоставима с тем, что она в США тратит только на электроэнергию. Прямое сравнение коммунальных расходов в разных странах не всегда корректно: на итоговые суммы влияют площадь жилья, тарифы, климат, тип отопления и объем потребления. Тем не менее разница впечатлила американку — до поездки она представляла российскую коммунальную систему совершенно иначе.

В итоге Сара пересмотрела не только отношение к российским квартирам, но и общую картину жизни в стране: то, что она ожидала увидеть как признак бедности, оказалось вполне обычным бытом. Главным выводом для нее стало то, что судить о стоимости жизни по стереотипам не стоит — иногда достаточно взглянуть на обычную платежку.