Стерлигов снова позабавил людей: как в Госдуме отреагировали на идею пересесть с автомобилей на лошадей
Депутат Милонов назвал идею Стерлигова заменить автомобили лошадьми чудачеством
Идею бизнесмена Германа Стерлигова заменить автомобили лошадьми следует воспринимать как «чудачества барина». Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, россияне уже привыкли к необычным взглядам предпринимателя и относятся к ним скорее с теплой улыбкой, чем с иронией или сарказмом. Милонов предположил, что если бы сам был миллионером с большими земельными наделами, то, возможно, тоже генерировал бы оригинальные идеи. При этом он не видит в высказываниях Стерлигова ничего удивительного: для человека с иной системой ценностей такие заявления естественны.
Ранее Герман Стерлигов предложил россиянам пересесть с автомобилей на лошадей. Свою идею он объяснил заботой о природе и возможностью избавиться от проблем, связанных с заправкой машин.