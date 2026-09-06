Стерлигов снова позабавил людей: как в Госдуме отреагировали на идею пересесть с автомобилей на лошадей

По его словам, россияне уже привыкли к необычным взглядам предпринимателя и относятся к ним скорее с теплой улыбкой, чем с иронией или сарказмом. Милонов предположил, что если бы сам был миллионером с большими земельными наделами, то, возможно, тоже генерировал бы оригинальные идеи. При этом он не видит в высказываниях Стерлигова ничего удивительного: для человека с иной системой ценностей такие заявления естественны.

Ранее Герман Стерлигов предложил россиянам пересесть с автомобилей на лошадей. Свою идею он объяснил заботой о природе и возможностью избавиться от проблем, связанных с заправкой машин.