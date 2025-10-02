В Москве состоялась значимая встреча между тульскими ветеранами специальной военной операции и голливудским актером Стивеном Сигалом, известным своей пророссийской позицией. Об этом сообщают «Тульские известия».

Мероприятие, организованное межрегиональной организацией «СВОИ» и фондом «Защитники Отечества», стало частью комплексной программы по социальной адаптации участников боевых действий. В ходе доверительного общения защитники из Тулы делились со знаменитостью подробностями своего боевого пути, раскрывали мотивы участия в СВО и обсуждали трудности возвращения к гражданской жизни.

Актер, в свою очередь, выразил искреннюю благодарность ветеранам и подчеркнул критическую важность всесторонней поддержки тех, кто защищал национальные интересы.

Организаторы отмечают, что подобные встречи с известными личностями не просто повышают медийность проблемы адаптации ветеранов, но и оказывают реальную психологическую помощь, позволяя участникам боевых действий ощутить общественное признание их заслуг.

