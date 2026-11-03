Стойки под запрет: почему аэропорт Пхукета усложнил встречу российских туристов

Аэропорт Пхукета запретил туроператорам устанавливать временные стойки для встречи пассажиров чартерных рейсов. Как сообщает The Phuket News, использовать их можно еще 30 дней, после чего стойки должны стать единообразными.

Решение затронуло около десяти туристических компаний, работающих с российским рынком. Представители турбизнеса опасаются, что без привычных точек сбора организовывать трансферы больших групп в отели станет сложнее.

По словам компаний, они почти десять лет арендовали места под небольшие стойки: гиды сверяли списки прибывших туристов и распределяли их по автобусам, а использовали стойки только во время встречи рейсов — обычно два-три часа. Турбизнес связывает запрет с приходом нового директора аэропорта Каранта Тханакунчирапхата, ранее руководившего аэропортом Чианг-Мая. Компаниям объяснили, что там подобные стойки не используются и могут портить внешний вид терминала, однако туроператоры возразили, что объемы чартерных перевозок и условия встречи групп на Пхукете требуют другого подхода.

После жалоб и публикаций в СМИ 2 ноября представители компаний встретились с руководством аэропорта. Как следует из сообщения государственного Radio Thailand Phuket, администрация объяснила изменения необходимостью упорядочить использование пространства и обеспечить удобство и безопасность пассажиров; компании выразили готовность сотрудничать. По данным Thai Tabloid, по итогам переговоров туркомпаниям разрешили продолжить аренду мест под временные стойки еще на 30 дней, после чего их нужно будет изготовить по утвержденному образцу.