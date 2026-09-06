Спустя 25 лет после терактов 11 сентября у выживших резко выросла заболеваемость раком. За последние десять лет число зарегистрированных случаев увеличилось на 1680% и достигло 57 044. Такие данные приводит New York Post со ссылкой на программу здравоохранения Всемирного торгового центра.

В 2015 году фиксировалось 3204 случая. Наиболее значительный рост зафиксирован среди тех, кто жил, работал или учился рядом с местом трагедии, а не среди спасателей. На эту группу приходится 28 913 случаев — на 4066% больше, чем в 2015 году. У 28 131 обратившегося за помощью диагностировали рак.

Адвокат Майкл Бараш, представляющий интересы участников программы, сообщил, что ежедневно от болезни умирают около двух клиентов, а новый случай рака фиксируется каждые 50 минут.

Также растет число редких опухолей: зарегистрированы 82 случая рака вилочковой железы и 591 случай нейроэндокринного рака, который чаще поражает поджелудочную железу, кишечник, легкие и надпочечники. Только за последние три месяца число таких диагнозов выросло на 6%.