«Страшные манипуляции»: российская блогерша откровенно высказалась о суициде супруга

Вдова кемеровчанина, покончившего с собой 1 октября, впервые высказалась о трагедии. Как сообщает VSE42.RU , блогерша Милена Петросян опубликовала развернутый комментарий в соцсети, заявив, что планировала развод еще год назад.

По словам блогерши, окончательное решение о расставании она приняла в июле. Тогда она честно сообщила супругу о своих чувствах, которых больше нет, и о планах на развод. Петросян отметила, что поставила точку в отношениях именно в тот момент.

После той даты знакомые действительно видели пару вместе, но исключительно из-за наличия общих детей, пояснила кемеровчанка. Расставание, по ее словам, происходило постепенно, а не в один день, и семья Артура была в курсе ситуации. Однако сам мужчина, уверяет Петросян, не принимал ее слова всерьез.

Блогерша рассказала, что супруг не отпускал ее и прибегал к страшным манипуляциям. По ее признанию, складывались определенные обстоятельства, из-за которых она просто не могла его оставить.

Она подчеркивает, что произошедшее приносит ей страшную боль, а подписчики, закидавшие обвинениями, не имеют права ее судить, поскольку не знают всей правды.

Сейчас Милена воспитывает двоих маленьких детей и намерена сосредоточиться именно на них. Кроме того, она планирует вернуться в блог, так как там ее основная работа. Комментарии к постам девушка продолжает держать закрытыми.

Напомним, ее муж покончил с собой 1 октября. После этого его сестра Симона обвинила Милену в доведении мужа до суицида и рассказала другие шокирующие детали. Например, что девушка изменяла мужу с его лучшим другом. Однако через какое-то время она перестала резко высказываться. А месяц назад Милена Петросян заявила о слежке за собой.