Стресс, недосып и «доступ потерян»: почему память подводит и когда идти к врачу

Трудности с вспоминанием названий предметов, имен или действий у пожилых не всегда означают приближающуюся деменцию: иногда это реакция организма на стресс, недосып или другие негативные факторы. Об этом ТАСС рассказал нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов.

По его словам, при амнестической афазии кажется, будто слово вертится на языке, но доступ к знаниям потерян. Память нарушается по множеству причин — например, из-за стресса: человек, учивший иностранный язык и обладающий большим словарным запасом, при встрече с иностранцем может не вспомнить ни слова просто потому, что на него свалился стресс. То же касается недосыпа, неправильного питания и приема психоактивных веществ.

Алипов уточнил: чтобы говорить о первых признаках деменции, проблемы с памятью должны быть стабильными и проявляться без негативного фона. Если человек выспался, его ничего не гнетет, а заметное изменение все равно сохраняется неделями и месяцами и есть динамика — это повод обратиться к специалисту. Нейробиолог добавил, что, несмотря на понятные страхи перед возрастными изменениями, деменция выявляется у довольно небольшого числа населения, а некоторые люди являются «суперэйджерами»: их траектория не идет на снижение, они умнее сверстников и практически такие же, как в молодости, хотя понять, кто именно суперэйджер, пока сложно.