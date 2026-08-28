Сценарист рассказал, почему съемки — мучение для животных: нарушаются их биочасы, и никто не считается с распорядком дня
Сценарист Тер-Карапетов: на съемочной площадке животное — такой же артист
Российский сценарист Игорь Тер-Карапетов в беседе с argumenti.ru рассказал, что участие животных в съемках нередко оборачивается для них серьезным стрессом. По его словам, даже обычный рабочий процесс нарушает естественный ритм зверей: у них есть собственные биологические часы, определяющие время сна и бодрствования, однако на площадке на распорядок дня животного никто не обращает внимания. В этом смысле зверь становится таким же артистом, как человек, но без права на отдых.
Сценарист также выразил сомнение в том, что хищников для цирковых выступлений дрессируют исключительно с помощью ласки. По его мнению, не следует создавать животным дополнительный стресс ради развлечения публики: их потребности и состояние должны учитываться в первую очередь.