Российский сценарист Игорь Тер-Карапетов в беседе с argumenti.ru рассказал, что участие животных в съемках нередко оборачивается для них серьезным стрессом. По его словам, даже обычный рабочий процесс нарушает естественный ритм зверей: у них есть собственные биологические часы, определяющие время сна и бодрствования, однако на площадке на распорядок дня животного никто не обращает внимания. В этом смысле зверь становится таким же артистом, как человек, но без права на отдых.