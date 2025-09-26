Студент колледжа обокрал девять домов, чтобы произвести впечатление на девушку

В индийском городе Нагпур задержали 19-летнего студента колледжа Намана Пете, подозреваемого в совершении серии краж из жилых домов, сообщила газета Times of India.

Молодой человек совершил девять преступлений в различных районах города, включая Белтароди, Худкешвар, Аджни, Саккардару и Пратап Нагар. Проникая в дома в ночное время, он похищал денежные средства.

Правоохранительным органам удалось задержать преступника после одного из ограблений. Идентифицировать личность подозреваемого помог тщательный анализ записей с камер видеонаблюдения, установленных в местах происшествий.

В ходе допроса юноша полностью признал свою вину и сообщил о девяти эпизодах краж. В настоящее время задержанный находится под стражей, а похищенное имущество изъято.

Основным мотивом своей преступной деятельности студент назвал желание произвести впечатление на свою возлюбленную. Украденные деньги он тратил на дорогие подарки и развлечения для девушки, которая, по его словам, очень любила роскошь.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области незнакомец обокрал пенсионерку в ее квартире.