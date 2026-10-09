Студия убивает отношения? Психолог объяснил, почему партнеры ссорятся в маленькой квартире

Психолог Самбурский: в студии партнеры чаще ссорятся из-за нехватки уединения

Общество

Психолог Станислав Самбурский в беседе с «Москвой 24» заявил, что в квартирах-студиях у партнеров чаще возникает раздражение. По его словам, вопрос уединения в маленьком жилье стоит особенно остро.

Самбурский отметил, что люди ссорятся не потому, что разлюбили, а из-за отсутствия возможности побыть наедине. Он подчеркнул, что партнерам нужно регулярно отдыхать друг от друга: у каждого должно быть личное время, пространство и деньги. Психолог рекомендовал устраивать дни, когда муж встречается с друзьями или жена идет с подругами, — это только укрепляет брак. В противном случае, по словам эксперта, человек дольше задерживается на работе, сидит в машине возле подъезда или бесцельно ходит по магазинам, лишь бы не возвращаться домой.

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