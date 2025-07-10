Суд начал процедуру банкротства бывшего замминистра обороны Иванова

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка (ПСБ) о признании бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова банкротом, сообщает ТАСС . Рассмотрение дела назначено на 21 августа 2025 года.

Согласно судебному определению, заявление банка о признании Иванова несостоятельным (банкротом) было принято, и суд возбудил производство по делу. Первое заседание по вопросу обоснованности заявления о банкротстве должника состоится в указанный срок.

По информации адвокатов бывшего чиновника, инициатива банка связана с обеспечительными мерами, наложенными на арестованное в рамках уголовных дел имущество и недвижимость Иванова и членов его семьи. Из-за ареста активов и счетов обслуживание кредита стало невозможным.

Известно, что после развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира площадью 300 квадратных метров на Поварской улице. Промсвязьбанк оценил это имущество и предоставил под его залог кредит в размере ₽175 млн, на которые был приобретен дом с участком в подмосковном поселке Раздоры.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра обороны Иванов заявил, что его есть за что судить.