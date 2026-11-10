Суд оштрафовал посредницу в 10 раз дороже суммы взятки за «липовый» медосмотр

Жительница ХМАО заплатит ₽300 тысяч за фейковый медосмотр на ₽30 тысяч

Общество

Белоярский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая помогла передать деньги должностному лицу районной больницы. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента ХМАО.

Как установило следствие, женщина выступила связующим звеном при передаче ₽30 тыс. сотруднику Белоярской районной больницы. Деньги предназначались за оформление положительного заключения периодического медосмотра — причем проходить саму комиссию никто не собирался.

В ходе разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

В пресс-службе ведомства уточнили квалификацию: «Белоярский городской суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)». Наказанием стал штраф в размере ₽300 тыс.

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