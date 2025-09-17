Суд запретил продавать экзотическое животное в российском городе

Суд в Твери запретил продавать жирафа частному лицу. После вмешательства прокуратуры, которая сочла это нарушением закона, объявление о продаже животного было удалено. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza.

Тверской районный суд вынес решение о запрете продажи жирафа. Прокуратура обратила внимание на объявление о продаже экзотического животного, размещенное на специализированном сайте.

Ведомство посчитало, что такая продажа незаконна, так как жирафы входят в список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. Суд, рассмотрев материалы дела, поддержал позицию прокуратуры.

9 сентября продажа жирафа была официально запрещена, а объявление о продаже удалено с сайта. Несмотря на это, там по-прежнему можно найти объявления о продаже жирафов, но теперь с оговоркой: «Только для юридических лиц: зоопарков и цирков».

