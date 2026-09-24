Сухая листва на даче: штраф до ₽20 тысяч или уголовная статья — что грозит садоводам?

Юрист Салкин: штрафы за сухую листву на даче достигнут ₽20 тысяч

Общество

Несвоевременная уборка сухой листвы на даче может обернуться крупными штрафами, а если из-за пожара пострадает чужое имущество — уголовной ответственностью. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Михаил Салкин. По его словам, строгость наказания напрямую зависит от действующего в регионе противопожарного режима.

Салкин пояснил, что за несвоевременную уборку сухой растительности, опасное складирование, неправильное сжигание или выброс отходов наступает ответственность за нарушение правил противопожарного режима. Штраф по закону составляет от ₽5 до ₽15 тысяч. Если на территории введен особый противопожарный режим, сумма возрастает до ₽10–20 тысяч.

Юрист подчеркнул, что владельцам загородной недвижимости необходимо строго соблюдать правила МЧС при любых огневых работах во время сезонной уборки. Беспечность при разведении костров часто оборачивается неконтролируемым палом травы, который за считаные минуты способен уничтожить целые садовые товарищества.

Уголовная ответственность, по словам Салкина, наступит, если при сжигании сухой листвы возникнет пожар, уничтоживший чужое имущество. В этом случае по статье 168 УК РФ грозит штраф до ₽40 тысяч либо обязательные работы до 360 часов.

Читайте также

Школа для детей с ОВЗ в Дубне получила новую компьютерную технику

Школа для детей с ОВЗ в Дубне получила новую компьютерную технику

Президент подсказал россиянину приятный способ траты сэкономленных на газе денег

Президент подсказал россиянину приятный способ траты сэкономленных на газе денег

Депутат Эдуард Живцов: Участие в выборах позволяет влиять влиять на будущее региона и страны

Депутат Эдуард Живцов: Участие в выборах позволяет влиять влиять на будущее региона и страны

«Решительный, бесстрашный, надежный»: в Волоколамском округе почтили память бойца, вернувшегося в зону СВО после ранения

«Решительный, бесстрашный, надежный»: в Волоколамском округе почтили память бойца, вернувшегося в зону СВО после ранения

Синоптики спрогнозировали облачность и до +23 градусов в Подмосковье 17 сентября

Синоптики спрогнозировали облачность и до +23 градусов в Подмосковье 17 сентября

Высокая явка и спокойная обстановка: как проходит последний день голосования в Химках

Высокая явка и спокойная обстановка: как проходит последний день голосования в Химках

Сочи обходит Анапу и Туапсе: раскрыт секрет привлекательности курорта для дорогих отелей

Сезон вышел на пик: обновлена карта самых грибных мест Подмосковья

Сезон вышел на пик: обновлена карта самых грибных мест Подмосковья

Не раньше 2030 года: когда пятое поколение связи станет массовым

Не раньше 2030 года: когда пятое поколение связи станет массовым

Жители Подмосковья смогут присоединиться к проекту «Флагманы образования»

Жители Подмосковья смогут присоединиться к проекту «Флагманы образования»

Онлайн-голосование в Подмосковье обогнало участки втрое: раскрыта явка второго дня выборов

Онлайн-голосование в Подмосковье обогнало участки втрое: раскрыта явка второго дня выборов

Почему собака грызет мебель, а кошка метит углы — зоопсихолог объяснила причины

Почему собака грызет мебель, а кошка метит углы — зоопсихолог объяснила причины

Добавьте mosregtoday.ru в избранное