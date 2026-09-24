Несвоевременная уборка сухой листвы на даче может обернуться крупными штрафами, а если из-за пожара пострадает чужое имущество — уголовной ответственностью. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Михаил Салкин. По его словам, строгость наказания напрямую зависит от действующего в регионе противопожарного режима.

Салкин пояснил, что за несвоевременную уборку сухой растительности, опасное складирование, неправильное сжигание или выброс отходов наступает ответственность за нарушение правил противопожарного режима. Штраф по закону составляет от ₽5 до ₽15 тысяч. Если на территории введен особый противопожарный режим, сумма возрастает до ₽10–20 тысяч.

Юрист подчеркнул, что владельцам загородной недвижимости необходимо строго соблюдать правила МЧС при любых огневых работах во время сезонной уборки. Беспечность при разведении костров часто оборачивается неконтролируемым палом травы, который за считаные минуты способен уничтожить целые садовые товарищества.

Уголовная ответственность, по словам Салкина, наступит, если при сжигании сухой листвы возникнет пожар, уничтоживший чужое имущество. В этом случае по статье 168 УК РФ грозит штраф до ₽40 тысяч либо обязательные работы до 360 часов.