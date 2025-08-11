Сургутская мать удивила врачей рождением богатыря

В Сургуте женщина произвела на свет крупного младенца, чем вызвала удивление медицинского персонала. Об этом проинформировала глава Центра и депутат округа Лариса Белоцерковцева в своем телеграм-канале.

В Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства на свет появился мальчик весом 5,6 кг и ростом 62 см. При таких габаритах обычно рекомендуется оперативное вмешательство, однако в данном случае было решено применить другой подход.

Информация о крупном размере плода была получена в ходе обследования. Группа специалистов под руководством акушера-гинеколога Артура Аглиуллина заранее разработала стратегию для минимизации рисков для матери и новорожденного. Во время родов присутствовали два врача и две акушерки, осуществлявшие непрерывный контроль состояния роженицы и ребенка.

Подчеркивается, что родоразрешение прошло благополучно и без каких-либо осложнений. Ребенок родился сильным и здоровым, а роженица не получила повреждений. Это уже третий ребенок в семье. В настоящее время мать и новорожденный чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из медицинского учреждения.

