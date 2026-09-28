Свадьба под северным сиянием: в Мурманской области разрешат жениться круглосуточно?

В Мурманской области туристам могут разрешить регистрировать брак круглосуточно в период полярной ночи и полярного дня. С такой инициативой выступил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, интерес к подобным церемониям уже есть. Одним из вариантов глава области назвал свадьбы под северным сиянием, которые могут стать отдельным туристическим предложением для гостей Заполярья. Поскольку полярный день в этом году уже завершился, запустить проект планируют зимой.

Чибис поручил заместителю губернатора Ксении Зинатуллиной и министру туризма и предпринимательства региона Марте Говор подготовить схему организации круглосуточных церемоний. Первые предложения о том, где и как будет работать новый сервис, чиновники должны представить в течение трех недель.

В Мурманске солнце не поднимается над горизонтом с 2 декабря по 10 января. Полярный день, когда светило круглосуточно остается над линией горизонта, продолжается с 21 мая по 22 июля. Эти природные явления — одна из причин интереса путешественников к поездкам в регион.