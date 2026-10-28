Свадьба в Приморье: почему китайские молодожены выбирают российский Дальний Восток

Минтуризма Приморья: китайские молодожены стали приезжать в регион

Общество

Китайские молодожены начали выбирать Приморье для свадебных путешествий. Об этом сообщили в министерстве туризма Приморского края. В этом году регион посетили около 400 тысяч китайских туристов. После отмены визового режима гости чаще планируют поездки самостоятельно, а индивидуальные туристы проводят в регионе до пяти дней.

Министр туризма Наталья Набойченко отметила, что Приморье теперь воспринимают не только как место для короткой поездки с экскурсией и шопингом. При этом организованные группы сохранились. Генконсул КНР У Дэминь сообщил, что по итогам года ожидают 600 тысяч визитов. В 2027 году прогнозируют больше авиарейсов и поездок на личных автомобилях.

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