Свадебный подарок на 1 млн ₽ не дошел до Баку: в Астрахани задержали пассажира с деньгами в кармане

В аэропорту Астрахани задержали иностранца с 1 млн ₽ недекларированных денег

Общество

В аэропорту Астрахани таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России 1 млн ₽. Нарушителем оказался 64-летний иностранец, который собирался отправиться в Баку: мужчина попытался пройти через «зеленый коридор», спрятав деньги в кармане брюк.

Во время проверки пассажир сам предъявил наличные и объяснил, что получил их от родственников и вез на свадьбу сына, но утверждал, что не знал о необходимости декларировать такую сумму при пересечении границы.

В Астраханской таможне пояснили: без письменного декларирования из России разрешено вывозить наличные в пределах эквивалента $10 тысяч, а если сумма превышает порог, пассажир должен заполнить таможенную декларацию. Правила размещены на сайте ФТС и на информационных стендах в аэропортах. В отношении иностранца возбудили административное дело по ст. 16.4 КоАП РФ за недекларирование денежных средств. Из обнаруженного 1 млн ₽ изъяли ₽160 тысяч, оставшиеся ₽840 тысяч вернули пассажиру. Материалы передали в суд, который определит размер штрафа.

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