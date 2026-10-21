Свет и горячая вода под угрозой: тысячи квартир в Приморье могут отключить за долги

Тысячи квартир в Приморском крае могут остаться без электричества и горячей воды из-за долгов. Филиал ПАО «ДЭК» — «Дальэнергосбыт» направил жителям более 42 тыс. предупреждений о возможных ограничениях. По данным компании, задолженность частных клиентов за электроэнергию и горячее водоснабжение достигла ₽4,5 млрд, причем большую часть суммы накопили жители Владивостока.

Только в октябре уведомления получили потребители, чей совокупный долг превысил ₽768 млн. В ДЭК предупредили: если в течение 20 дней после получения предупреждения клиент не погасит задолженность, подачу услуги могут ограничить без повторного уведомления. Компания ссылается на постановление правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. Октябрьские ограничения энергетики называют первым этапом масштабной кампании — до конца ноября ДЭК намерена значительно усилить работу по выявлению неплательщиков и взысканию долгов.

Горячую воду — услугу АО «ДГК» — отключают непосредственно в квартире должника, в местах пользования горячим водоснабжением. Для ограничения электроснабжения присутствие собственника в помещении не требуется. Возвращение света и горячей воды обернется дополнительными расходами: потребителю придется полностью погасить текущую задолженность, оплатить пени и подключение к энергоресурсам. За самовольное подключение предусмотрена административная ответственность. ДЭК призывает жителей Приморья не ждать ограничений и своевременно оплачивать счета, а при невозможности рассчитаться сразу — обращаться за реструктуризацией задолженности.