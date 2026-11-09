Свет отключат на семь часов: кого в Южно-Сахалинске ждет день без электричества

Во вторник, 10 ноября, в Южно-Сахалинске пройдут плановые ремонтные работы на электросетях, из-за которых без света останутся сотни жителей. Об этом сообщила пресс-служба «Сахалинэнерго». Отключение продлится с 10:00 до 17:00.

По данным энергетиков, электричество отключат на проспекте Победы, а также на улицах Анивской, Западной, Сентябрьской, Тихой, Учительской, Хлебной и Южно-Сахалинской. В сообщении компании перечислены конкретные номера домов, которые попадают в зону работ.

Работы называются плановыми. Свет вернут после 17:00. Других деталей — например, о числе отключенных квартир или о том, затронет ли отключение социальные объекты, — в сообщении не приводится.