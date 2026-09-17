Светодиоды, кортизол и бета-амилоид: почему жители мегаполисов стареют быстрее и как спать в городе

Сомнолог Марина Королева в беседе с интернет-изданием « Абзац » рассказала, что жители крупных городов чаще других сталкиваются с нарушениями сна. Причина — обилие внешнего света и постоянный стресс. По ее словам, из-за отсутствия качественного ночного отдыха мозг стареет быстрее, что может приводить к болезни Альцгеймера и деменции.

В мегаполисах нервная система находится в состоянии повышенной возбудимости, не давая человеку полноценно отдохнуть. Королева пояснила, что постоянные светодиодные сигналы — включенный телевизор, работающий телефон, зарядные устройства — раздражают нервную систему. Именно поэтому многие спят в специальных масках или темных очках: они частично защищают от света и влияют на выработку мелатонина.

Доктор также отметила, что постоянное напряжение провоцирует выброс кортизола — гормона стресса. Его избыток держит организм в «боевой готовности». Из-за невозможности расслабиться, внешних раздражителей и гормонального всплеска мозг не переходит в фазу дельта-сна, а лишние звуки только усугубляют проблему.

Королева подчеркнула: если нет фазы медленного сна, мозг не очищается и стареет быстрее. В нем накапливается опасный бета-амилоид, связанный со старением мозга, болезнью Альцгеймера и деменцией. Человек может не просыпаться от внешних сигналов, но не способен полноценно погрузиться в глубокую фазу. Многие живут в постоянной тревоге и не доходят до нее. Дополнительный фактор — недостаток физической активности: организм недостаточно устает, чтобы глубоко заснуть.