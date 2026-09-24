Светодиоды вместо бликов: почему водители Тверской улице Москвы стали реже ошибаться?

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, работы ведутся по поручению Сергея Собянина в соответствии со Стратегией развития транспорта до 2030 года. В рамках эксперимента специалисты установили 94 светящихся знака и указателя. Благодаря встроенным светодиодам водители видят их заранее и не допускают опасных маневров. Ожидается, что эти меры снизят риск ДТП и сделают движение более предсказуемым. До конца года планируется установить еще около 200 таких знаков. Если технология покажет эффективность, их разместят и в других районах Москвы.

В Дептрансе уточнили, что утром и вечером на этом участке проезжают более 20 тыс. автомобилей, а за весь день — более 190 тыс. В плотном потоке и при яркой городской подсветке знаки должны быть хорошо видны, чтобы водитель успевал выбрать направление. Специалисты установили 80 дорожных знаков с внутренней подсветкой на крупных перекрестках и перед съездами, например, на Садовое кольцо. Именно там водителю нужно быстро перестроиться и выполнить маневр. Светящимися стали знаки приоритета, направления движения и объезда препятствий. Еще 14 световых указателей разместили перед поворотами к Садовому кольцу, Новому Арбату, Бутырскому Валу, Грузинскому Валу, Моховой, Новослободской, Баррикадной, Петровке, Малой и Большой Дмитровке, Бронной, Страстному и Тверскому бульварам, Олимпийскому проспекту. Они показывают направление движения и расстояние до нужного поворота или объекта. Один новый знак потребляет около 30 Вт, а все 94 — как один электрочайник. За их работой будут следить дистанционно.