Свиная голова на могиле Летова оказалась фейком: фото сгенерировал ИИ?

Фотографии свиной головы, якобы прикрепленной к памятнику Егора Летова, могли быть созданы искусственным интеллектом. Как сообщил « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Mash, в ночь на 28 сентября такие снимки начали массово распространяться в Сети. Публикации утверждали, что голова находится на могиле музыканта уже несколько дней.

Однако утром журналисты отправились на Старо-Восточное кладбище в Омске и сделали свежие кадры. Ни свиной головы, ни других следов осквернения на месте не оказалось. В полицию сообщений о произошедшем также не поступало. Правоохранители проводят проверку только после публикаций в СМИ.

Жена Егора Летова узнала о свиной голове на могиле мужа лишь из интернет-сообщений. Таким образом, информация об осквернении, вероятно, оказалась фейком, сгенерированным нейросетью.