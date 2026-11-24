В Карелии на 47-й неделе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, но общий показатель остался ниже эпидемического порога. За неделю в республике зарегистрировали 3592 случая, что на 18,5% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ходе мониторинга специалисты обнаружили вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, COVID-19 и грипп A (H1N1)pdm2009, который называют свиным гриппом. Кроме того, выявили два случая COVID-19.

В ведомстве напомнили, что грипп обычно начинается внезапно: с высокой температуры, озноба, головной и мышечной боли и сухого кашля. Роспотребнадзор рекомендует ежегодно вакцинироваться, чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать тесных контактов с больными и носить маску в местах скопления людей. При первых симптомах заниматься самолечением не стоит.