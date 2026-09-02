Священник Бородин назвал молитвы, которые нарушают заповеди: проверьте, не требуете ли вы от Бога того, что нельзя

По словам священнослужителя, в молитве нельзя требовать от Бога исполнения личных желаний, проявляя агрессию. Жаргон, штампы и грубость считаются нарушением канонов. Также запрещено просить о каре для других людей и указывать Всевышнему, кому Он должен навредить ради молящегося. Церковь воспринимает такие действия как греховные, и они могут повлиять на духовное состояние верующего. В библейской заповеди подчеркивается, что нельзя произносить имя Бога напрасно.

Если соблюдать эти правила, молитва будет духовно безопасной и принесет пользу. Правильное обращение к Богу должно быть уважительным, искренним и осознанным.