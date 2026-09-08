Священник Ермолин объяснил, с чего начать путь к Богу: без гласа с неба, с простого слова «иди»

По его словам, начинать нужно с простого шага — прийти в храм, не дожидаясь особых событий или «гласа с неба». Он напомнил евангельский эпизод, когда Христос позвал апостола Петра идти по воде, сказав лишь одно слово — «иди». Священник отметил, что сегодня в храмах есть воскресные школы для взрослых, библейские кружки и другие формы изучения православия, поэтому возможностей узнать о вере достаточно. Главное — не стесняться, задавать вопросы и проявлять активность.

Ермолин также объяснил, зачем нужен духовник. Он сравнил духовного наставника с тренером в спортзале: без него можно заниматься, но с ним продуктивность вырастает в разы. Чтобы найти духовника, стоит помолиться Богу своими словами и самому действовать: ходить в храм, исповедоваться, общаться со священниками. Если контакт сложился и ответы помогают, можно продолжать ходить к этому священнику.

Священнослужитель добавил, что важно искать не самого доброго или всепрощающего батюшку, а того, кто может дать нечто полезное для духовной жизни. Если его просят стать духовником, он предлагает человеку сначала полгода ходить в храм, а затем самостоятельно оценить пользу для своей духовной жизни.