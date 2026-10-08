Священник назвал три признака конца света: катаклизмы, охлаждение веры и лжепророки

Священнослужитель Николай перечислил признаки приближения конца света, опираясь на тексты Священного Писания. Первым знамением он назвал частые природные катаклизмы. По его словам, наводнения, пожары и землетрясения происходят слишком интенсивно для случайных явлений. Он напомнил слова Христа о том, что перед концом будут глады, моры и землетрясения по местам. Об этом пишет ИА « Кулик ».

Вторым сигналом священник считает охлаждение веры, особенно среди молодежи. Он отметил, что храмы пустеют, а грех теряет статус предосудительного поступка. По его словам, люди живут в мире, где беззаконие стало нормой, а любовь к ближнему — редкостью.

Третьим признаком он назвал деятельность лжепророков. Священник подчеркнул, что многие в интернете и в реальной жизни выдают себя за духовных наставников и искажают церковное учение. При этом он отметил, что такие прогнозы нужны не для запугивания верующих, а для призыва к духовной бдительности, молитве и соблюдению заповедей.