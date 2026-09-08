Священник объяснил, какая работа губит душу: проверьте, не про вас ли это

Священник Русской православной церкви Антоний Борисов объяснил, почему с точки зрения православия не любая работа является благом. По его словам, главный критерий нравственной оценки труда — его цели и последствия. Об этом сообщает РИА Новости .

Священнослужитель пояснил, что деятельность считается плохой, если она направлена исключительно на удовлетворение эгоизма, причиняет вред окружающим или провоцирует конфликты.

Он также отметил, что отношение общества к работе за последние десятилетия сильно изменилось. В советский период труд имел особый идеологический статус и считался ключевой общественной ценностью. После распада СССР этот культ исчез, и сегодня единого понимания роли работы нет. Для многих труд стал лишь способом заработка и удовлетворения материальных нужд. Значительная часть людей воспринимает работу как необходимость, а не как инструмент самореализации, и при наличии финансовой независимости предпочла бы от нее отказаться.

При этом в православной традиции, по словам Борисова, ключевое значение имеет не сам факт занятости человека, а та польза, которую его деятельность приносит другим людям.