Священник объяснил, зачем навещать могилы близких: дело не только в молитве, но и в том, о чем многие забывают

Протоиерей Александр Никольский напомнил православным верующим о необходимости посещать могилы близких, молиться об усопших и следить за состоянием захоронений. Его слова приводит « МедиаПоток ».

Священнослужитель отметил, что кладбище важно и для поминовения умерших, и для поддержания порядка на месте погребения. Особое внимание он рекомендовал уделять родительским субботам и другим церковным дням поминовения. На кладбище можно помолиться и поставить свечу за упокой души, а затем привести в порядок могилу и прилегающую территорию.

Необходимость молитвы протоиерей объяснил христианским представлением о связи души и тела. После смерти тело остается в земле, а душа отходит к Богу, поэтому живые не должны забывать о почившем и обязаны продолжать молиться о нем.

Уход за захоронением также важен. Следует периодически проверять надгробный камень: спустя годы может понадобиться его замена. За оградой тоже нужно следить — очищать от пыли и грязи, при необходимости красить.

Никольский призвал не оставлять могилы близких без внимания с течением времени. Он напомнил, что земная жизнь каждого человека конечна, и каждому хотелось бы, чтобы после его ухода родные помнили о нем, молились за душу и заботились о месте захоронения.