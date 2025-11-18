Священник РПЦ связал убийство матерью ребенка в Балашихе с бесами

Протоиерей Андрей Ткачев, известный священнослужитель Русской православной церкви, прокомментировал шокирующее убийство ребенка в Московской области. Его реакцию на трагедию приводит телеканал «Царьград».

Напомним, жуткая находка — голова ребенка — была обнаружена 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке столицы. В ходе расследования правоохранители практически сразу установили, что к расправе над несовершеннолетним причастна его собственная мать. По имеющимся данным, женщина состоит на учете с психиатрическим диагнозом.

Однако священник предложил иной взгляд на произошедшее.

«В данном случае речь не просто о болезни, а о бесновании», — заявил Ткачев.

Он подчеркнул, что аналогичные случаи описаны в священных текстах, пояснив, что «бесам ничего и никого не жалко». Эта отсылка, вероятно, направляет к евангельскому сюжету об изгнании Иисусом Христом легиона бесов из одержимого.

Протоиерей убежден, что анализировать подобные чудовищные преступления необходимо через призму духовности. По его мнению, одной из причин таких проявлений является поиск людьми духовных ориентиров за пределами церкви.

Ранее психиатр обвинил соседей балашихинской «колдуньи», не сообщивших о ее ритуалах до убийства ребенка.