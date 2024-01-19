Священник Троицкого храма из Пушкино объяснил, какая вода считается освещенной

Православные верующие скоро отметят Крещение Господне, известное также как Богоявление. Василий Равлик напомнил, что праздник связан с сюжетом, когда к Христос пришел к Иоанну, но лишь для того, чтобы взять на себя все грехи, омытые в Иордане. Пришедший хотел взять всю боль людей на себя, чтобы далее отмолить ее в Голгофе. Именно к этому приурочен праздник: считается, что именно вода помогает в покаянии перед Богом.

Иерей также напомнил, что воду в храмах традиционно освещают 18 и 19 января. Святой ее сделает особый великий чин, а не дата: служители Бога делают для этого все необходимое. Считать воду из-под крана освещенной нельзя.

«Такая вода называется „Великой агиасмой“. Мы освящаем эту воду для того, чтобы с благоговением пить ее на протяжении всего года для пользы души и тела, поэтому у нас нет необходимости освящать все воды мирового океана», — отметил Равлик.

Освещенной вода будет считаться после всех важных процессов в храмах. В воду, как правило, опускают Крест и читают молитвы. По этой причине Равлик советовал набирать святую Крещенскую воду лишь в церквях, желательно ближайшие два дня. Запасаться ей впрок нежелательно, а дома можно разбавлять освещенную жидкость обычной водой. Хуже, как оказалось, от этого не будет.

Священник опроверг заблуждение, что Крещенские купания связаны с христианством. По его словам, это сугубо народная традиция. Никакая вода не способна очистить от грехов, если они есть: такое возможно сделать лишь через Таинство Исповеди и раскаяния.